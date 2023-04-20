Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о готовности российских войск отразить контрнаступление ВСУ

Врио главы Запорожской области заявил о готовности российских войск отразить контрнаступление ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные силы России готовы отразить возможное контрнаступление украинской армии в Запорожской области, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Со стороны противника видим, что он активизировался в зеленой полосе, собирает там свои силы. Он занял часть серой зоны, в частности Каменку. Это не может не беспокоить, но ситуация находится под контролем у военных. Вся материально-техническая база есть, готовы к тому, чтобы отразить нападение», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ранее рассказывал, что наступление украинской армии на Мелитополь Запорожской области является одним из наиболее выгодных для Киева вариантов «на бумаге». Однако, по его словам, несколько разведок боем ВСУ на данном направлении подтвердили не только готовность российских сил к отражению любых атак противника, но и высокий моральный дух и боевой азарт бойцов.