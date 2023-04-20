Российский боец рассказал о ликвидации бойца ЛГБТ-батальона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боец вооруженных сил РФ рассказал об уничтожении на Кременском направлении бойца ЛГБТ-батальона украинской армии. После штурма одного укрепрайона противника был обнаружен убитый солдат с шевроном с единорогом.

“Взяли один укрепчик — смотрим, а там у одного шеврон этот. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал это вранье. Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал”, – рассказал военный агентству РИА Новости.

Боец отметил, что сомневается в боеспособности данного подразделения. По его мнению, данный батальон был создан для “пиара” и появился на данном направлении только из-за недостатка личного состава.

Напомним, Боец 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР в августе 2022 года уже рассказывал об особом отряде “единорожек” в структуре ВСУ. Их отличительной чертой являются шевроны со свастикой с изображением единорогов. Данные шевроны носят боевики-гомосексуалисты.

Отдельные отряды ЛГБТ-бойцов в вооруженных силах Запада не являются чем-то новым. Сайт KP.RU еще в 2021 году рассказывал, как США хвастались первым гей-экипажем боевого вертолёта SH-60 «Морской ястреб».