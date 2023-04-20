Минцифры опровергло сообщение о планах регионов России рассылать повестки через Госуслуги Фото: Shutterstock

Минцифры РФ не подтверждает заявление о планах отдельных российских регионов рассылать электронные повестки при помощи портал Госуслуг. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале в четверг, 20 апреля.

«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через "Госуслуги"», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, ранее уточнилось, что в текущей вариации закона использование Госуслуг предусмотрено только с точки зрения рассылки уведомлений о постановке граждан на воинский учет, а также снятии или применении ограничений. Кроме того, при помощи портала можно будет просмотреть реестр повесток, которого пока еще не существует.

Ранее KP.RU подробно рассказал о том, зачем в стране нужен реестр военнообязанных, а также как и кому будут присылать электронные повестки.