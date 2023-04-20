Минобороны России сообщило о пресечении действий трех ДРГ украинской армии на Купянском направлении

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России на брифинге о ходе спецоперации на Украине сообщило о пресечении действий нескольких ДРГ украинской армии за прошедшие сутки. Российские бойцы пресекли действия трех диверсионных групп на Купянском направлении, а также двух групп в ДНР и Запорожской области.

Также при поддержке авиации и артиллерии российские силы уничтожили склад боеприпасов и поразили три командных пункта ВСУ в Донецкой Народной Республике. Основные бои по-прежнему продолжаются на Донецком направлении в городе Артемовск. Всего за сутки российские бойцы уничтожили до 470 бойцов и наемников ВСУ на этом направлении.

Напомним, на Купянском направлении активно действуют и уничтожаются диверсионные разведгруппы ВСУ. 15 апреля 2023 года российские бойцы также ликвидировали три ДРГ противника на данном направлении, а также сорвали две плановые ротации украинских бойцов на передовых позициях.