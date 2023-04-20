Путин заявил, что муниципальная служба в России должна стать привлекательной для инициативной молодежи Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 апреля, заявил, что крайне важно сделать так, чтобы муниципальная служба в России стала привлекательной для инициативной молодежи.

«Крайне важно, чтобы муниципальная служба стала привлекательной для молодых образованных современных, инициативных людей», - сказал глава государства в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.

По его словам, российские власти уже работают над решением этой задачи. К примеру, дан старт программе сопровождения молодых служащих «Госстат». Она включает в себя систему стажировок, направленных на обмен опытом и развитие профессиональных компетенций.

В то же время, по мнению российского лидера, для того, чтобы молодежь и специалисты узкого профиля шли на муниципальную службу, стоит подумать и над дополнительными стимулами, такими как качественная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин поручил как можно скорее создать действенную систему поддержки молодежи во всех без исключения субъектах России. Глава государства заявил, что молодые люди по всей стране должны иметь доступ к качественному и разностороннему образованию, чтобы в будущем найти действительно интересную работу.