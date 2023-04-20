Путин назвал взыскательность надзорных органов к муниципалитетам оправданной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Взыскательность надзорных органов в отношении муниципалитетов часто оправдана, поскольку они обеспечивают работу организаций высокого риска, а также непосредственно отвечают за безопасность и здоровье людей. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

При таких полномочиях и обязанностях никакого попустительства не может и не должно быть.

Глава государства согласился, что контрольно-надзорным органам необходимо расширять практику профилактических мер. Они не должны просто наказывать, а их задача состоит в том, чтобы вместе с работниками муниципалитетов устранять появляющиеся проблемы из зоны риска и предотвращать их в дальнейшем.

Это позволит обеспечивать для граждан максимальный комфорт и безопасность, а также высокое качество услуг.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин заявил о необходимости властей на местах знать все потребности каждой семьи участников СВО. Он призвал проявлять к ним искреннюю заботу.