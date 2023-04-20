Акцию «Сад героев» провели в Луганске

Акция «Сад героев», посвященная ветеранам Великой Отечественной войны и погибшим участникам спецоперации, состоялась в Луганске. Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память».

Участники акции высадили именные деревья в честь бойцов, которые отдали свои жизни за Родину.

- Мы предложили участникам акции высадить деревья именные в честь тех погибших родственников, память о которых они до сих пор хранят в своей душе, - рассказала региональный координатор проекта «Историческая память» в ЛНР Галина Королева.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке прошел субботник. В нем приняли участие жители города и коммунальные службы.