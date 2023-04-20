Bloomberg: Власти Украины рассмотрят возможность продажи госсобственности

На Украине рассматривают продажу госсобственности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Bloomberg сообщило о намерении украинских властей продать часть государственной собственности. По мнению главы Фонда госимущества Украины Рустема Умерова, госпредприятия быстро теряют в стоимости и их следует быстро продать.

“Если мы не продадим их в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят”, – приводит его слова Bloomberg.

Издание отмечает, что украинские власти разделились на два лагеря: желающих продать все и желающих не продавать ничего. Киев может получить около 400 млн. долларов с продажи госпредприятий и около 190 млн от аренды сельхозугодий.

Напомним, недавно бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал полный крах киевского режима. По его словам, на Украине испытывают огромные проблемы в экономической и финансовой областях, а также происходит разрушение народного хозяйства страны.