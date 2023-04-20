ВМС Ирана принудили экипаж подлодки США всплыть на поверхность в Ормузском проливе Фото: REUTERS

ВМС Ирана вынудили экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) США «Флорида» выйти на поверхность в Ормузском проливе, сообщают иранские СМИ.

Как передает агентство Tasnim, американская подлодка подходила к проливу в полной тишине и под водой, что было замечено иранской подводной лодкой «Фатех». Она вынудила американскую субмарину всплыть на поверхность воды и пересечь пролив уже над водой.

Так как АПЛ «Флорида» находилась неподалеку от территориальных вод Ирана, она получила предупреждение, после чего изменила курс и продолжила путь в сопровождении иранских субмарин, отмечается в сообщении.

Ранее ВМС США решили направить подводную лодку «Флорида» в состав Пятого флота, который базируется на Бахрейне. Она должна была осуществлять патрулирование на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что американская АПЛ оснащена крылатыми ракетами, способными нести ядерные заряды.