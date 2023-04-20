Минобороны: российские военные уничтожили до 470 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении

Российские бойцы уничтожили до 470 бойцов ВСУ на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении до 470 бойцов и наемников украинской армии на Донецком направлении за прошедшие сутки.

“Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наемников, три танка, пять боевых машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица "Мста-Б”, – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Напомним, основные бои на данном направлении проходят в Артемовске. Недавно бойцы ВДВ заблокировали украинскую армию на северной и южной окраинах города, а штурмовые подразделения взяли под контроль еще три квартала. По состоянию на 19 апреля 2023 года под контролем российских сил находится около 90% города. Тем временем в Минобороны Украины данное отступление назвали “контршрурмом”. По словам замминистра обороны Анны Маляр, отступление украинских войск из Артемовска является “элементом контрнаступления”.