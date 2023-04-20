Врач предупредила об опасности кори Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-педиатр, врач высшей категории Марьям Сайфулина в беседе с РИАМО рассказала, чем опасна корь, предупредив, что данная болезнь имеет длительный инкубационный период.

«Она вызывает не только нарушения со стороны кожи и лихорадку, но может вызвать и осложнения в виде коревой пневмонии, в виде менингита, в виде ложного крупа, когда идет спазм гортани, в виде кровотечения», - предупредила эксперт.

Сайфулина рассказала, что заражение и инкубационный период длятся от 10 до 14 дней. По ее словам, заболевание передается воздушно-капельным путем и может распространяться по стояку, по вентиляционным трубам и таким образом доходить до десятого этажа.

Специалист также отметила отсутствия ограничения по возрасту у данной болезни, уточнив, что заболеть может и непривитый взрослый, и ребенок, а также малыш в возрасте до одного года.

По ее словам, болезнь проявляется как обычная вирусная инфекция, но отличием ее служит яркая красная пятнистая сыпь на коже. Она также сопровождается кашлем и насморком.

Педиатр Лусине Чеботарева отметила, что симптомы кори на первом этапе могут напоминать симптомы гриппа. Как писал RT, эксперт предупредила, что самым эффективным методом защиты от кори остается вакцинация.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с телеканалом «360» заявила, что наиболее подвержены к заболеванию люди, которым нельзя вакцинироваться, приведя в пример людей с иммунодефицитом, а также отметив, что прививку от кори нельзя делать беременным.