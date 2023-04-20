Столтенберг заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе будут обсуждаться гарантии безопасности Украины Фото: REUTERS

В июле пройдет саммит НАТО в Вильнюсе, на котором будут обсуждаться вопросы членства Украины в альянсе, а также гарантии безопасности для нее. Это будет в числе приоритетов повестки дня. Об этом рассказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он понимает, что именно эти вопросы будет поднимать президент Украины Владимир Зеленский.

При этом Столтенберг отметил, что на данный момент главной целью НАТО должна быть помощь Украине, которая будет единственным путем к тому, чтобы вести осмысленный диалог о возможном будущем членстве в альянсе.

Ранее KP.RU рассказывал, что российские войска пресекли попытку контрнаступления украинских войск в районе Артемовска. Штурмовые отряды продолжают активно ликвидировать подразделения ВСУ в западной части города.