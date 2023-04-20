Минобороны России будет проверять претендующих на военную пенсию на новых территориях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство обороны Российской Федерации начнет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов, претендующих на получение военной пенсии. О такой инициативе рассказала замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.

Это необходимо для того, чтобы ее не получали бывшие служащие украинских войск.

Некоторые из них могли в определенное время участвовать в «антитеррористической операции» в Донбассе. Именно для этого и будут проводиться различные проверки. Военную пенсию жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей начнут получать с первого июля 2023 года, а всего кандидатов на ее получение около 43 тысяч.

Ранее KP.RU рассказывал, что участники специальной военной операции получили первые земельные участки в Крыму. Каждый боец получил приказ, который позволит оформить право собственности на выбранной территории.