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НовостиЭкономика20 апреля 2023 13:30

Минобороны России будет проверять претендующих на военную пенсию на новых территориях

Это нужно, чтобы ее не получали бывшие служащие украинских войск
Роман ПОЛОСИКОВ
Минобороны России будет проверять претендующих на военную пенсию на новых территориях

Минобороны России будет проверять претендующих на военную пенсию на новых территориях

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство обороны Российской Федерации начнет проверять граждан России с новых территорий-кандидатов, претендующих на получение военной пенсии. О такой инициативе рассказала замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.

Это необходимо для того, чтобы ее не получали бывшие служащие украинских войск.

Некоторые из них могли в определенное время участвовать в «антитеррористической операции» в Донбассе. Именно для этого и будут проводиться различные проверки. Военную пенсию жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей начнут получать с первого июля 2023 года, а всего кандидатов на ее получение около 43 тысяч.

Ранее KP.RU рассказывал, что участники специальной военной операции получили первые земельные участки в Крыму. Каждый боец получил приказ, который позволит оформить право собственности на выбранной территории.