Кинолог Голубев рассказал, какие операции калечат животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО назвал операции, опасные для животных, отметив, что многие задумываются о об удалении собаке связок, а кошке - когтей вместе с фалангами.

Голубев заявил, что Российская кинологическая федерация выступает категорически против любых операций, калечащих животных. Как заявил специалист, подобные операции питомцам не нужны, посоветовав заниматься воспитанием животного, а не удалять голосовые связки.

Эксперт заявил, что после подобных операций могут появиться осложнения в виде инфекций, а собака останется инвалидом.

Кинолог уточнил, что к калечащим операциям не относятся те, которые позволяют сохранить типичные признаки породы, такие как купирование хвоста или ушей. Кроме того, несколько операций делают по показаниям. Когда у животного появилась инфекция, то возможно удаление фаланги пальца, что в данном случае делается с учетом пользы для здоровья питомца.

Руководитель группы ветеринарных врачей ГК «Астрафарм» Иван Пушилин заявил о противопоказаниях для кастрации домашних животных. Как писал Life.ru, специалист отметил, что среди прочего такую операцию нельзя делать при беременности, течке, заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала об игрушках, которые могут стать опасными для кошек. Как сообщал RT, эксперт отнесла к ним махалки и другие игрушки, содержащие перышки.