Путин поздравил хоккеиста Вячеслава Фетисова с 65-летием

Вячеслав Фетисов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием знаменитого советского и российского хоккеиста Вячеслава Фетисова. Глава государства направил спортсмену телеграмму.

«С вашим именем, насыщенной спортивной биографией связаны незабываемые, поистине «звездные» страницы истории отечественного и мирового хоккея. Преданные болельщики помнят блистательные победы, которые вы с товарищами по сборной одерживали на самых престижных международных турнирах», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что опыт и знания Фетисова востребованы в общественной, законотворческой деятельности и в реализации инициатив, направленных на популяризацию физкультуры и здорового образа жизни.

Вячеслав Фетисов играл на позиции левого защитника. Во второй половине 1970 годов выступал в ЦСКА, затем в сборной СССР. В 1980 годы он являлся частью легендарной пятерки в сборной СССР и ЦСКА вместе с Сергеем Макаровым, Игорем Ларионовым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.

В 1989 году Фетисов уехал играть в Национальную хоккейную лигу и начал выступать за «Нью-Джерси Дэвилз». С 1994 по 1998 годы он играл за «Детройт Ред Уингз». Является двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. В настоящее время состоит в высшем совете партии «Единая Россия».