Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире20 апреля 2023 13:49

Японский парламент получил электронное письмо с угрозами об установленных бомбах

Авторы письма говорили о принадлежности к некой религиозной группировке
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Японский парламент получил электронное письмо с угрозами об установленных бомбах

Японский парламент получил электронное письмо с угрозами об установленных бомбах

Фото: REUTERS

В японском парламенте отдел по связям с общественностью получил письмо, где содержалась информация о готовящемся "массовом убийстве" 21 апреля. Об этом сообщает издание "Санкэй" со ссылкой на источники в полиции.

В письме говорилось о том, что в различных залах верхних и нижних палат парламента находятся бомбы и генераторы газа зарина. А массовое убийство произойдет в пятницу днем, писали отправители.

Авторы бумаги также заявили о своей принадлежности к некой религиозной организации и утверждали, что только таким методом можно изменить страну. В здании парламента полицейские уже провели обыск.

Ранее стало известно о том, что на Хоккайдо хотят провести японо-американские войсковые учения. В них примут участие американские сухопутные войска армии и части Северной армии Сухопутных сил самообороны Японии (штаб-квартира в г. Саппоро).