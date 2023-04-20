Японский парламент получил электронное письмо с угрозами об установленных бомбах Фото: REUTERS

В японском парламенте отдел по связям с общественностью получил письмо, где содержалась информация о готовящемся "массовом убийстве" 21 апреля. Об этом сообщает издание "Санкэй" со ссылкой на источники в полиции.

В письме говорилось о том, что в различных залах верхних и нижних палат парламента находятся бомбы и генераторы газа зарина. А массовое убийство произойдет в пятницу днем, писали отправители.

Авторы бумаги также заявили о своей принадлежности к некой религиозной организации и утверждали, что только таким методом можно изменить страну. В здании парламента полицейские уже провели обыск.

Ранее стало известно о том, что на Хоккайдо хотят провести японо-американские войсковые учения. В них примут участие американские сухопутные войска армии и части Северной армии Сухопутных сил самообороны Японии (штаб-квартира в г. Саппоро).