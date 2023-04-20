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НовостиПолитика20 апреля 2023 13:50

Путин предложил главе Красноярского края Уссу продолжить работу на федеральном уровне

Губернатор Красноярского края Усс объявил о своем уходе с должности главы региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Александр Усс получил от президента России Владимира Путина предложение

Александр Усс получил от президента России Владимира Путина предложение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Красноярского края Александр Усс получил от президента России Владимира Путина предложение поработать на федеральном уровне.

«На днях у меня состоялась встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься вопросами социально-экономического развития нашего края», – написал Усс в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил главу государства за доверие и поддержку. Усс выразил уверенность, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных регионов России.

Ранее стало известно, что глава Красноярского края в ближайшее время уйдет в отставку, а на его место рассматривается заместитель министра финансов России Михаил Котюков.

Напомним, Усс ранее прокомментировал возвращение своего сына Артема в Россию. Политик поблагодарил всех, кто помог ему вернуться в страну, отдельно выразив слова благодарности президенту РФ.