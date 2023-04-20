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НовостиПолитика20 апреля 2023 13:51

Врио главы Запорожской области Балицкий сообщил, что бойцы ВСУ заняли часть серой зоны в регионе

Ситуация находится под контролем российских военных
Сергей ЧИКОВ
Бойцы ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Бойцы ВСУ активизировались на Запорожском направлении

Фото: REUTERS

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об активизации украинской армии в серой зоне линии соприкосновения в регионе. По его словам, ВСУ заняли часть территории в районе Каменки.

“Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных”, – заявил Балицкий в эфире телеканала “Россия-24”.

Напомним, о большом скоплении бойцов украинской армии в районе Запорожья ранее сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По мнению военного корреспондента “Комсомольской правды” Александра Коца, наступление в Запорожской области в сторону Мелитополя является для ВСУ очень интересным и “на бумаге” принесет множество оперативных возможностей. Однако, как сообщил Коц, разведки боем ВСУ на данном направлении показали не только полную готовность российских бойцов к отражению любых атак противника, но и “азартное желание это делать”.