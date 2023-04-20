Суд Нью-Йорка приговорил россиянку к 21 году тюрьмы за отравление женщины, похожей на нее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нью-Йорке суд приговорил россиянку Викторию Насырову к 21 году тюрьмы за отравление женщины и кражу ее документов и имущества. Она нашла похожую на себя женщину и угостила ее чизкейком с седативным средством. Об этом рассказали в прокуратуре района Куинс.

Согласно показаниям, преступление она совершила в августе 2016 года, а жертвой стала 35-летняя Ольга Цвик, которая также владела русским языком.

На следующий день ее нашли в своей постели с разбросанными вокруг таблетками, которые должны были стать сигналом того, что она якобы покончила с собой, а вскоре ее доставили в больницу. Сообщается, что Насырова еще в 2014 году в России убила свою соседку, а после этого сожгла ее тело. В том же году она была объявлена в международный розыск.

Также имеется информация, что женщина неоднократно организовывала свидания, в ходе которых подсыпала мужчинам различные вещества в еду и напитки, после чего грабила их.

Ранее KP.RU писал, что в США арестовали двух сотрудников тайного отделения полиции Китая в Нью-Йорке. Участок работал с февраля 2022 года, а работники были жителями города.