Врач Зотова дала советы при укачивании ребенка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Врач-педиатр, гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детей зачастую укачивает в машине из-за их незрелости вестибулярного аппарата, а также эмоциональной возбудимостью перед поездкой, нехватки свежего воздуха и резких запахов в салоне авто.

Врач заявила, что облегчить симптомы укачивания поможет правильная подготовка к поездке, советуя кормить ребенка не позже 1,5-2 часов до начала автопутешествия, давая им нетяжелую пища, которая «должна быть легкой, но при этом полноценной»

«Можно предложить творог или сырники, отварное яйцо, кашу с сухофруктами или злаковые мюсли на молоке; фрукты - яблоко, грушу или банан», - рассказала эксперт, рекомендуя отложить выпечку и сладкое.

Врач также рассказала о правильной посадке ребенка в машине, уточнив, что детей лучше по ходу движения, посередине заднего кресла для того, чтоб он смог смотреть вдаль, «в лобовое окно, а не в боковые».

Зотова также рекомендовала отказаться в поездке от гаджетов, поскольку они раздражают нервную систему ребенка.

Терапевт Надежда Чернышева, как писал Life.ru, заявила, что лучшими средствами от укачивания в транспорте являются приём медикаментов по показаниям врача либо несложные физические манипуляции.