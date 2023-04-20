Нежелание Зеленского признать поражение ВСУ приведет к краху Украины Фото: REUTERS

Неспособность украинского президента Владимира Зеленского признать поражение ВСУ и нежелание начать переговоры способны привести к большим потерям территории. Об этом заявили бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования США Майкл Гфеллер, пишет Newsweek.

Эксперты заявили, что у Украины столько же шансов одолеть Россию, сколько у Мексики - США. Отказ украинской стороны от переговоров привел к тому, что условия мира для Украины стали более неблагоприятными.

В материале сообщается, что лучшим способом обеспечить выживание Киева является регулирование конфликта уже сейчас. И признание того, что Киев не победит Москву без вмешательства Штатов.

Ранее полный крах киевского режима предсказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он связывает это с действиями руководства страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.