Путин предложил замглавы Минфина РФ Котюкову возглавить Красноярский край

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов РФ Михаилу Котюкову стать главой Красноярского края. Фото: Александр Щербак/фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов РФ Михаилу Котюкову стать главой Красноярского края.

«Вы родом из Красноярского края, много лет там работали, доросли там до замгубернатора, занимались экономикой и финансами. Вы в курсе того, что такое Красноярский край для России, его значимости для страны в целом, и мне кажется, вполне подошли к тому, чтобы возглавить такой важный субъект РФ», – сказал глава государства в ходе переговоров с Котюковым.

Замглавы Минфина РФ в свою очередь заявил, что готов стать главой Красноярского края, поблагодарив президента за доверие. Он пообещал использовать весь свой опыт и возможности для решения актуальных вопросов для жителей региона. По словам Котюкова, для Красноярского края наиболее важны сегодня решение проблем энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной доступности, экологии и социальной сферы.

Как писал сайт KP.RU, ранее действующий глава Красноярского края Александр Усс получил от российского лидера предложение поработать на федеральном уровне, но при этом продолжать заниматься вопросами социально-экономического развития региона.