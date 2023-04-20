Что произошло за день: главные события

Тяжелая ракета-носитель со Starship Илона Маска взорвалась во время первого испытания Фото: соцсети

Тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship американской компании SpaceX закончился взрывом. На высоте 38 километров ракета вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась. По предварительной версии, причиной внештатной ситуации стали проблемы с отделением первой ступени.

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