Ветврач Шеляков предупредил, что срок годности корма зависит от условий его транспортировки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с РИАМО предупредил, что срок годности корма, как и лекарств для животных во многом будет завесить от условий транспортировки.

Эксперт уточнил, что в промороженном и занесенном в теплое помещение корме, может образоваться конденсат, а также плесень, отметив, что питомец может отравиться такой едой «не потому, что производитель плохой, а доставили его не очень хорошо».

«То же самое с препаратами - можно и с хорошим сроком годности при неправильных условиях хранения получить совсем не тот результат, который мы ожидаем», - отметил специалист.

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