Скотт Риттер: Американские власти намеренно скрывают коррупционные преступления Зеленского Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон знает о коррупции президента Украины Владимира Зеленского, но тщательно скрывает эти преступления.

“Да, и они содействует этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не хотят допускать инспекций и аудитов”, – ответил Риттер на вопрос, известно ли администрации президента Байдена о коррупционных скандалах на Украине.

Экс-разведчик отметил, что США вынуждены держать это в тайне, поскольку разглашение подобной информации может подорвать желание американцев продолжать военную поддержку ВСУ.

Напомним, недавно американский журналист Сеймур Херш рассказал, как за прошлый год Зеленский и его компания присвоили себе более 400 млн долларов на закупках топлива. Также по словам Херша, директор ЦРУ Уильям Бернс представил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим лицам в американском правительстве.