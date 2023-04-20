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НовостиВ мире20 апреля 2023 15:17

Бывший американский разведчик Риттер обвинил власти США в замалчивании преступлений Зеленского

Огласка этих преступлений может подорвать поддержку ВСУ среди американцев
Сергей ЧИКОВ
Скотт Риттер: Американские власти намеренно скрывают коррупционные преступления Зеленского

Скотт Риттер: Американские власти намеренно скрывают коррупционные преступления Зеленского

Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон знает о коррупции президента Украины Владимира Зеленского, но тщательно скрывает эти преступления.

“Да, и они содействует этому. Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не хотят допускать инспекций и аудитов”, – ответил Риттер на вопрос, известно ли администрации президента Байдена о коррупционных скандалах на Украине.

Экс-разведчик отметил, что США вынуждены держать это в тайне, поскольку разглашение подобной информации может подорвать желание американцев продолжать военную поддержку ВСУ.

Напомним, недавно американский журналист Сеймур Херш рассказал, как за прошлый год Зеленский и его компания присвоили себе более 400 млн долларов на закупках топлива. Также по словам Херша, директор ЦРУ Уильям Бернс представил Зеленскому список из тридцати пяти генералов и высокопоставленных чиновников, о коррупции которых было известно ЦРУ и другим лицам в американском правительстве.