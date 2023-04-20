Кличко сообщил о разрыве договора аренды земли с посольством России в Киеве

Здание посольства России в Киеве Фото: REUTERS

Киевский городской совет разорвал договор об аренде земли, на которой располагалось здание посольства России, сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России, а также обратился в кабинет министров Украины относительно возвращения имущества дипучреждения в собственность украинского государства», – написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 20 апреля, Кличко сообщал, что городской совет Киева решил разорвать договор об аренде земельного участка, где расположено здание российского посольства. С инициативой расторгнуть договор выступила правящая партия «Слуга народа». Кроме того, политическая сила предложила национализировать здание российской дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2022 МИД России заявил об эвакуации сотрудников российского посольства в Киеве. Это было связано с неоднократными угрозами физической расправы, которые поступали в адрес дипломатов, и отсутствием реакции на это украинских властей, объяснили в ведомстве.