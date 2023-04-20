Никита Михалков выступил против наказания уехавших из России артистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент ММКФ Никита Михалков призвал не наказывать артистов, которые уехали из России. По его мнению в сложные времена необходимо быть со своей страной, а когда страна богата, каждый хочет быть русским. Об этом он сказал на брифинге.

По словам Михалкова, разбираться надо после сложной ситуации, а пока она не закончилась, надо поддерживать свою Родину.

Также он считает, что культурная сфера России многое приобрела в новых политических условиях. Все сферы не только не остановились, но начали делать множество интересных продуктов. Удалось снять несколько фильмов, которые настолько понравились людям, что на них ходят по несколько раз.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что уехавшие из России артисты с антироссийской позицией не должны возвращаться в страну. Но при этом он отметил, что среди них были и те, кто просто испугался.