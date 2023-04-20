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НовостиПолитика20 апреля 2023 15:52

Политолог рассказал о препятствии для переговоров Си Цзиньпина с Байденом

Политолог Кашин заявил, что желание США выдвигать требования Китаю станет препятствием для переговоров
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Политолог Кашин заявил, что желание США выдвигать требования Китаю станет препятствием для переговоров

Политолог Кашин заявил, что желание США выдвигать требования Китаю станет препятствием для переговоров

Фото: REUTERS

Китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с Lenta.ru заявил, что Белый дом уже более месяца сообщает о желании провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, но так и не получил никакого ответа. Специалист оценил вероятность подобных переговоров, объяснив нежелание Пекина идти на контакт.

Как предположил эксперт китайская сторона не очень заинтересованы в переговорах, поскольку понимает, что каких-либо шагов навстречу в рамках контакта со стороны Вашингтона не будет, а также Пекин не считает вести переговоры продуктивным, так как им просто придется выслушивать требования США.

«Я предполагаю, что американцы видят этот возможный контакт в духе выдвижения со своей стороны каких-то требований и угроз, и китайцы ожидают чего-то ровно подобного. Поэтому, я думаю, что мы имеем дело с сохранением линии китайской внешней политики», - отметил специалист.

Кашин считает, в скором времени не стоит ждать телефонного разговора американского и китайского лидеров, а Пекин будет продолжать уклоняться от контакта, пока не решит, что сможет как-то повлиять на позицию Вашингтона.

Ранее Пекин отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить Китай. Как сообщал телеканал «360», причиной стали опасения публикации результатов расследования данных о сбитом аэростате.

Позже, как писал RT, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить провокационные военные учения около Северной Коре.