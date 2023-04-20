Политолог рассказал о препятствии для переговоров Си Цзиньпина с Байденом

Политолог Кашин заявил, что желание США выдвигать требования Китаю станет препятствием для переговоров Фото: REUTERS

Китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с Lenta.ru заявил, что Белый дом уже более месяца сообщает о желании провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, но так и не получил никакого ответа. Специалист оценил вероятность подобных переговоров, объяснив нежелание Пекина идти на контакт.

Как предположил эксперт китайская сторона не очень заинтересованы в переговорах, поскольку понимает, что каких-либо шагов навстречу в рамках контакта со стороны Вашингтона не будет, а также Пекин не считает вести переговоры продуктивным, так как им просто придется выслушивать требования США.

«Я предполагаю, что американцы видят этот возможный контакт в духе выдвижения со своей стороны каких-то требований и угроз, и китайцы ожидают чего-то ровно подобного. Поэтому, я думаю, что мы имеем дело с сохранением линии китайской внешней политики», - отметил специалист.

Кашин считает, в скором времени не стоит ждать телефонного разговора американского и китайского лидеров, а Пекин будет продолжать уклоняться от контакта, пока не решит, что сможет как-то повлиять на позицию Вашингтона.

Ранее Пекин отказал госсекретарю США Энтони Блинкену в разрешении посетить Китай. Как сообщал телеканал «360», причиной стали опасения публикации результатов расследования данных о сбитом аэростате.

Позже, как писал RT, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить провокационные военные учения около Северной Коре.