В Госдуме РФ заявили об исчерпании Евросоюзом новых мер для антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru оценила перспективы введения ограничительных мер, которые способны стать серьезным ударом для Москвы, отметив, что с каждым разом Евросоюзу все сложнее придумывать новые санкционные ограничения для России.

«Абсурд уже превышает всевозможные пределы по поводу санкций. Они уже начинают включать, лишь бы что-то звучало в повестке», - отметила парламентарий.

Журова заявила, что «все подходит к какой-то точке, когда уже придумать невозможно, а мы все равно не на боку лежим». По ее словам, у чиновников Европейского союза уже «фантазия закончилась». Как она отметила, при дальнейшем введении ограничении они начнут «стрелять себе в ногу».

«Сейчас-то для многих бизнесов это был крах, но может грохнуться все намного сильнее у них. Умные экономисты и политики это понимают», - добавила она.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Станислав Наумов в разговоре с «Известиям» прокомментировал возможный конец антироссийских санкций, предложив использовать безальтернативный спрос на товары из России и диктовать партнерам более жесткие условия любой сделки.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович в беседе с телеканалом «360» предостерег Европу от давления на Россию, отметив, что российская нефть найдет своего клиента на рынке.