Минобороны РФ сообщило о завершении проверки готовности Тихоокеанского флота Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Министерстве обороны России рассказали о завершении внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота, части Воздушно-космических сил России и подразделений обеспечения. Проверка подтвердила высокую готовность к выполнению задач отражения агрессии вероятного противника. Об этом рассказали в военном ведомстве.

Она проходила под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова.

Были подтверждены высокие показатели боевой готовности органов военного управления, а также войск и сил Тихоокеанского флота к отражению любой агрессии с океанских и морских направлений.

Также корабли Российской Федерации провели в Японском, Беринговом и Охотском морях учения по отражению массированных ракетно-авиационных ударов.

В настоящее время все привлекаемые к внезапной проверке силы Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации. Всего в проверке приняли участие свыше 25 тысяч военнослужащих, а также 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении объединенного штаба группировки ВСУ «Бахмут» в Константиновке. Оттуда велось наблюдение за городом, а также управление беспилотниками. Также туда поступали разведданные НАТО.