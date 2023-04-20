Советник врио главы ДНР Гагин рассказал о попытках бойцов ВСУ бежать из Артемовска и сдаваться в плен

Бойцы ВСУ пытаются бежать из Артемовска и сдаваться в плен к российским солдатам Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о попытках солдат украинской армии бежать из Артемовска и сдаваться в плен российским бойцам.

“Украинский гарнизон практически обречен. Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами... Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города”, – рассказал Гагин в эфире телеканала “Россия-1”.

По его словам, это связано с огромными потерями ВСУ при попытке удерживать город, а также с отсутствием помощи и подвоза боеприпасов из-за огневого контроля путей логистики российскими силами.

Тем временем российские военные продолжают постепенное освобождение Артемовска, 19 апреля подразделения ВДВ заблокировали северную и южную окраины города, а штурмовые подразделения освободили еще три квартала в разных частях Артемовска.

По мнению Министерства обороны Украины, оставление позиций бойцами ВСУ является “элементом контрнаступления”. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия ведет “контрштурм” в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.