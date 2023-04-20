Евродепутат Мариани обвинил Запад в упоминании темы эвакуации детей с Украины для пропаганды Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Западные страны используют слово «депортация» в отношении детей, которых эвакуировали в Россию из зоны конфликта на Украине — ни что иное, как пропаганда. К такому выводу пришел депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани, чем он поделился в своем Twitter-аккаунте.

Когда люди слышат словосочетание «депортация детей», они сразу вспоминают о временах депортации детей нацистами.

На самом же деле, происходящее сейчас — эвакуация, но это звучит далеко не так шокирующе. Именно поэтому для пропаганды выбрали именно наиболее резонирующее словосочетание.

При этом, если бы в ЕС хотели способствовать их скорейшему возвращению, то они бы организовали конференцию по миру на Украине. Именно подобный шаг стал бы лучшим средством по словам Евродепутата Мариани.

Ранее Мария Львова-Белова говорила, что детей из ДНР и ЛНР не усыновляют, а они «размещаются по опеку». Сохранить их привязанность к своей земле — приоритетная задача.