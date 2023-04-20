Подполковник США Дэвис призвал Запад заставить Зеленского начать переговоры с Россией

Зеленский должен пойти на переговоры во избежание полного уничтожения Украины Фото: REUTERS

Бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил о необходимости заставить президента Украины Владимира Зеленского приступить к дипломатическому решению конфликта. По его словам, продолжение столкновений приведет к уничтожению Украины.

“Я понимаю, что многие отвергнут это предложение, но США должны оказать давление на Зеленского, чтобы он добивался урегулирования кризиса при помощи переговоров”, – написал Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

По мнению военного, Киев не способен решить конфликт военной силой, следовательно, итогом конфликта может быть либо мирный договор, либо поражение украинской армии.

Напомним, на Украине переговоры с Россией запрещены на законодательном уровне.

Зеленский заявлял, что условием завершения конфликта в Украине станет возвращение к границам 1991 года, также он отмечал, что планирует контрнаступление весной 2023. В МИД Украины признают, что Запад может навязать Киеву "Минск-3" при провале этого наступления, а некоторые эксперты считают, что оно станет заключительной главой конфликта и закончится поражением Киева.