Компания Henkel подписала договор о продаже своего бизнеса в России Фото: с сайте Henkel

Немецкая компания Henkel подписала соглашение о продаже своих российских активов консорциуму локальных финансовых инвесторов. Решение о продаже своего бизнеса в России они приняли еще в апреле прошлого года. Такая информация появилась в распоряжении KP.RU.

Новыми владельцами бизнеса станут компании Augment Investments, Elbrus Services и Kismet Capital Group.

Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей, а все необходимые согласования со стороны государственных органов уже получены и сделку закроют в ближайшее время. Все новые владельцы имеют опыт работы на западных рынках.

Три самых популярных бренда компании — Loctite, Schwarzkopf и Persil.

Ранее стало известно, что шведский производитель водки Absolut решил прекратить недавно возобновленные поставки своей продукции в Россию. Такое решение они приняли из-за шквала критики в адрес руководства и сотрудников компании.