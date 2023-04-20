Депутат Журова предложила давать особые визы талантливым иностранцам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме предложили ввести отдельную категорию виз для иностранцев. Но выдавать их не всем, а гражданам, которые могут внести вклад в развитие российской культуры и других отраслей.

Такая практика есть во многих странах. Например, в США, Франция, Великобритания, Германия, выдают иностранным гражданам визы талантов. Так они привлекают артистов, архитекторов, инженеров, специалистов разных отраслей.

Виза талантов имеет принципиальное отличие от туристической. Она позволяет находиться в стране неограниченное время.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова полагает, что подобную практику можно ввести в России. Разработать подобную категорию виз, которая будет выдаваться талантливым иностранным гражданам.

- Претендовать на нее смогут артисты, ученые и даже спортсмены, - сказала депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом она отметила, что в настоящий момент у перспективных специалистов и так нет проблем с получением российских виз. Творческие люди получают поддержку от организации, которая их приглашает.