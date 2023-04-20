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НовостиОбщество20 апреля 2023 17:51

Депутат Журова предложила давать особые визы талантливым иностранцам

Подобная практика есть во многих странах
Елена АКИМОВА
Депутат Журова предложила давать особые визы талантливым иностранцам

Депутат Журова предложила давать особые визы талантливым иностранцам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме предложили ввести отдельную категорию виз для иностранцев. Но выдавать их не всем, а гражданам, которые могут внести вклад в развитие российской культуры и других отраслей.

Такая практика есть во многих странах. Например, в США, Франция, Великобритания, Германия, выдают иностранным гражданам визы талантов. Так они привлекают артистов, архитекторов, инженеров, специалистов разных отраслей.

Виза талантов имеет принципиальное отличие от туристической. Она позволяет находиться в стране неограниченное время.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова полагает, что подобную практику можно ввести в России. Разработать подобную категорию виз, которая будет выдаваться талантливым иностранным гражданам.

- Претендовать на нее смогут артисты, ученые и даже спортсмены, - сказала депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При этом она отметила, что в настоящий момент у перспективных специалистов и так нет проблем с получением российских виз. Творческие люди получают поддержку от организации, которая их приглашает.