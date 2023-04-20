Почти все члены делегации Лаврова на СБ ООН получили американские визы Фото: REUTERS

Почти все члены делегации министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на Совете безопасности ООН получили визы в Соединенные штаты Америки. Об этом рассказал постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небезня.

Журналисты на данный момент не получили свои визы.

Уже 24 апреля глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что они проведут дискуссию о контурах нового мирового порядка. Также будет диалог по теме эффективной многосторонности через защиту принципов устава ООН.

Ранее KP.RU рассказывал, что генсек ООН Антониу Гуттереш был удивлен, что Киев провел церемонию награждения женщин-военнослужащих без его согласия. Кроме того указывалось, что 73-летний политик был «очень взбешен» и не хотел ехать на встречу с президентом Украины.