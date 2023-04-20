Аналитик заключил, что Европа не сможет обойтись без российского сжиженного газа Фото: "КП" Архив

Минувшая зима оказалась удачной для Европы. Погодные условия позволили сократить использование газа для обогрева домов. По данным на 16 апреля в газовых хранилищах Европы 56,6 миллиарда кубометров газа. Это, скорее всего, даст возможность заполнить хранилища до целевого уровня в 90% к осени.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон даже заявила, что теперь часть стран ЕС сможет отказаться от поставок из России, включая СПГ.

Россия является третьей страной по поставкам СПГ в Европу, на ее долю приходится порядка 14% экспорта. В случае отказа от российских ресурсов, встанет вопрос, кто займет данную нишу. На сырьевом рынке вырастет конкуренция за сбыт.

В настоящий момент Китая снял все ограничения, введенные во время пандемии. Экономика страны растет, а значит, будет расти и потребление ресурсов. Но раньше 2026 года новых мощностей на рынке не появится.

Рынок СПГ на 70% состоит из контрактных поставок, а 30% уходят тому, кто больше платит. В итоге часть поставок может уйти азиатским странам.

Конкуренция может оттянуть в сторону азиатских стран часть объемов, которые поставлялись в Европу в 2022 году.

- В случае отказа от нашего СПГ непонятно, чем страны ЕС собираются замещать выпавшие объемы. Китай скоро начнет потреблять большие объемы, - сказал Ридусу специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Это дает возможность заключить, что спрос на ресурсы в скором времени снова начнет расти. Так что ЕС не сможет отказаться от российских поставок.

- Либо им придется снижать потребление на 15-20%, что уничтожит местную промышленность. К тому же, неизвестно, какой будет следующая зима, - заключил аналитик.