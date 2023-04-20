Риэлтор спрогнозировал увеличение спроса на большие квартиры после изменения лимита по семейной ипотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме предложили увеличить лимит по семейной ипотеке. По мнению эксперта рынка недвижимости, члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, если инициатива будет принято, она приведет к росту интереса среди покупателей к большим объектам. Речь идет о двух - и трехкомнатных квартирах.

Риэлтор отметил, что подобное решение правильное, ведь действующие сейчас ограничения ставят серьезные препоны. Максимальный порог в настоящий момент – это 6 млн для регионов и 12 млн для Москвы и Московской области.

- За эту цену можно купить разве что однокомнатную квартиру. Прежние лимиты едва ли позволяли рассчитывать на двухкомнатную квартиру. Теперь спросом будут пользоваться двух- и трехкомнатные квартиры, - сказал он РИАМО.

Средний рыночный процент по ипотеке на новостройки в России впервые с начала 2023 года опустился ниже 11%. Хотя на протяжении последних шести месяцев Центральный банк не меняет свою ключевую ставку, финансовые организации начали постепенно снижать стоимость жилищных кредитов, пишет RT.

Ранее, президент поднял вопрос о введении льготного кредитования для приобретения квартир на вторичном рынке,пишет Москва 24.

Эксперты выступают, чтобы повысить лимит кредита можно не только для городов-миллионников, но и для малых и средних городов страны, где стоимость «квадрата» выше среднерыночной, сообщает "360".