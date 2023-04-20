Дмитрий Медведев заявил, что разгром режима Зеленского будет таким же, как в Сталинграде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как журналисты издания Die Welt написали, что украинская армия повторяет ошибки вермахта перед Курской битвой в 1943 года, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что разгром режима Зеленского будет таким же, как в Сталинграде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что наконец-то всем стало понятно, что этот актер — настоящий и проверенный фашист, которого можно считать истинным наследником национал-социалистов.

Всю его армию, как и весь его режим ожидает разгром, подобный Сталинграду, но сам же «мелкий бандеровец» совсем не фельдмаршал Паулюс.

Ранее Дмитрий Медведев назвал «лживыми тварями» глав МИД G7, которые призывали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Он назвал «странным существом» госсекретаря Энтони Блинкена, который упоминал про разрушения Хиросимы и Нагасаки, не называя при этом страну, которая и совершила это преступление.