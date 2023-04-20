Путин принял отставку Александра Усса и назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края Фото: Владимир Гердо/ТАСС

После того, как Александр Усс подал в отставку с поста губернатора Красноярского края, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, а временно исполняющим обязанности губернатора стал Михаил Котюков. Документ появился на портале президента Российской Федерации.

Настоящий указ начинает действовать с момента его подписания.

Напомним, что ранее Александр Усс говорил о предложении ему поработать на федеральной должности, однако в каком ведомстве он продолжит работу так и не сказал.

Временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края стал уже бывший заместитель министра финансов Михаил Котюков. Президент отметил все заслуги Костюкова, а тот в свою очередь пообещал максимально реализовать свой потенциал и пообещал решать самые насущные вопросы.

Напомним, что после предложения поработать на федеральном уровне, Александр Усс выразил Владимиру Путину благодарность за доверие, а также выразил уверенность, что Красноярский край сохранит за собой статус одного из опорных регионов России.