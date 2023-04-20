Волонтеры в США спасли «самого толстого кота в мире» весом в 18 килограмм Фото: из соцсетей

Волонтеры в США спасли «самого толстого кота в мире», вес которого сопоставим с пятилетним ребенком. Кот по кличке Патч весит аж 18 килограмм. Теперь за животным будут наблюдать ветеринары и его ожидает строгая диета. Об этом случае рассказали в издании Mirror.

Работники приюта, куда попал Патч, добавили, что на данный момент просто восхищаются его обжорским телом.

Отмечается, что после опубликования фотографий такого огромного кота у него уже появилась целая армия поклонников, которые хотят забрать его к себе. Но это будет не так просто, поскольку будущий владелец будет обязан предоставить обязательства, что он поможет животному вернуться к нормальному весу.

Ранее KP.RU рассказывал, как сотрудники МЧС спасли кота, который выпал с третьего этажа и застрял на козырьке подъезда. Он не пострадал, но был слегка напуган, а сейчас уже передан в руки хозяйке.