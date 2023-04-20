Байден обсудил с Макроном конфликт на Украине и его визит в Китай Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном его недавний визит в Китай, а также во время разговора они обсудили и конфликт на Украине. О состоявшемся диалоге двух президентов рассказали в Белом Доме.

Они также обсуждали и продолжающуюся работу над продвижением процветания, общих ценностей и безопасности.

Эти вопросы основаны на правилах миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе. Также они подтвердили необходимость продолжения поддержки Украины. Более подробных деталей разговора Байдена с Макроном не разглашалось.

Ранее KP.RU рассказывал, что заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о сравнении ошибок украинской армии с действиями вермахта перед Курской битвой. Он отметил, что Киевский режим будет разгромлен также, как и в Сталинграде. По его словам всем уже стало понятно, что Зеленский — настоящий фашист.