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НовостиЗвезды20 апреля 2023 20:19

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора

Ранее в феврале прокуратура штата предъявила официальное обвинение Болдуину
Сергей ГАПЧУК
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора

С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве оператора

Фото: REUTERS

С актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, об этом сообщил телеканал ABC News cо ссылкой на информированные источники.

Как писал сайт KP.RU, 21 октября 2021 года в США во время съемок эпизода художественного фильма с участием знаменитого актера Алека Болдуина один человек погиб, и еще один пострадал из-за стрельбы.

Инцидент произошел из-за применения реквизита, а именно – пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны.

Позже шериф округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико, где проходили съемки, подтвердил: режиссер Джоэл Соуз госпитализирован с ранением, а 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которую на вертолете экстренно доставили в больницу, скончалась.

В феврале 2023 года прокуратура штата Нью-Мексико официально предъявила обвинение Болдуину в непредумышленном убийстве, а также Ханне Гутьеррес-Рид, которая заведовала оружием на съемочной площадке, в том числе следила за его техническим состоянием.