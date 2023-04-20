Губернатор Гладков: В результате взрыва в Белгороде пострадавших нет Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС

В Белгороде в результате прогремевшего взрыва пострадавших нет, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал Гладков.

Глава региона уточнил, что на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Белгороде на пересечении улиц Ватутина и Галкина произошел взрыв. Оказались повреждены несколько автомобилей и один магазин.

Также есть повреждения в остеклении одного из соседних многоквартирных домов.

Отмечается, что взрывной волной повалило несколько столбов линий электропередач. На место незамедлительно были направлены все оперативные и аварийные службы, которые будут выяснять причину произошедшего.

На место происшествия прибыл мэр города Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев.