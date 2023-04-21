ДОМ.РФ пригласил студентов на СПРИНТ

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ запустил новую волну оплачиваемой стажерской программы профессионального развития СПРИНТ для студентов старших курсов и выпускников 2021-2022 года. Приём заявок на участие уже начался и продлится до 25 мая.

Желающим поучаствовать в программе предстоит пройти несколько этапов отбора: скрининг резюме, онлайн-тестирование, интервью со специалистом из управления персоналом и видео-интервью с руководителем одного из подразделений группы ДОМ.РФ.

Стажеров ждут элементы проактивного обучения с наставниками, которые будут погружать их в работу, и кураторов из Центра развития карьеры. Молодых и начинающих специалистов ждет гибкий график работы, большое внимание будет уделено командообразующим мероприятиям, после которых стажеры подготовят бизнес-кейсы.

«Строительство – одна из самых динамично развивающихся отраслей экономики с уникальным мультипликативным эффектом. Поэтому крайне важно обеспечить приток в эту сферу молодых людей с высшим профильным образованием, которые в том числе будут осваивать новые профессии или специальности, связанные с высокими технологиями. Образовательные и карьерные проекты ДОМ.РФ нацелены именно на это», - прокомментировал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов.

СПРАВКА КП

СПРИНТ - многопрофильная четырехмесячная программа, которая проходит в Москве и Воронеже (Центр сопровождения ДОМ.РФ) и направлена на укрепление кадрового потенциала строительной отрасли. Обучение проходит по направлениям: ИТ, финансы, риски, аналитика, недвижимость, клиентский сервис, юриспруденция, управление персоналом и маркетинг. После окончания стажировки у её участников есть возможность работать в штате Института развития в жилищной сфере.