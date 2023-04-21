В Грузии TBC Bank предупредил о закрытии счетов при нарушении антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Грузии TBC Bank начал предупреждать клиентов, что может закрыть их счета в случае выявления транзакций, связанных с обходом западных санкций против РФ.

«С февраля 2022 года Великобритания, США и Евросоюз ввели против Российской Федерации разного рода санкции....» - говорится в разосланных клиентам СМС-сообщениях.

Как отмечалось, что санкции распространяются как на прямой или косвенный экспорт определенной продукции из США, Британии и ЕС в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в США, Британию и ЕС.

Банк предупредил, что в случае выявления транзакций, связанных с нарушением санкций, банк оставляет за собой право закрыть счета без предупреждения.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года страны Евросоюза приняли 10-й пакет санкций против России. Ранее очередную порцию рестрикций против нашей страны подготовили в США и Великобритании.

«Принят 10-й пакет санкций: в список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ. Мы по-прежнему едины в нашей решимости нанести ущерб военной машине России», - написал Боррель.

Кроме того, официальный журнал ЕС опубликовал список попавших под 10-пакет Евросоюза против России. Всего в «черном списке» 87 физических и 34 юридических лиц.