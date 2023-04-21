Мэр Белгорода Демидов: Движение на месте взрыва планируется восстановить к утру Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС

Движение по проспекту Ватутина и улице Губкина на месте происшествия в Белгороде планируется восстановить к утру, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Валентин Демидов.

Как писал сайт KP.RU, ЧП произошло в Белгороде 20 апреля на пересечении улиц Ватутина и Галкина. В результате взрыва повреждения получили несколько автомобилей и один магазин. Также повреждено остекление одного из соседних многоквартирных домов.

Минобороны России сообщило, что при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при взрыве пострадали два человека.

Он уточнил, что одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2, а вторая женщина с ссадинами, от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте.