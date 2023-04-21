МВД КЧР: Убийство 10-летней девочки совершил 15-летний подросток с целью изнасилования Фото: МВД по КЧР

Убийство 10-летней девочки в Карачаевске совершил 15-летний подросток с целью изнасилования, об этом сообщило МВД по Карачаево-Черкесской республике.

«Жилец дома 2007 года рождения в подъезде ударил девочку камнем по голове, затем затащил в квартиру и совершил убийство», - говорится в сообщении.

Правоохранители также установили, что «преступление он совершил с целью изнасилования».

Как писал сайт STAV.KP.RU, правоохранители сообщили шокирующие подробности жестокого убийства 10-летней девочки в Карачаевске. 15-летний убийца пытался изнасиловать девочку, но не смог.

Сегодня днем родители девочки позвонили в 14:50 в полицию и заявили о пропаже дочери. 36-летняя женщина рассказала, что ее дочь ушла в магазин за мороженым в 13:00, но до сих пор не вернулась. Начались поиски ребенка.

В 3 часа дня девочку обнаружили на первом этаже в одной из квартир ее же дома: она лежала с перерезанным горлом. По словам очевидцев, отец нашел дочь без одежды.

Первым подозреваемым стал жилец квартиры - 15-летний подросток, который сначала отрицал свою вину, но поняв, что следы замести не удастся, признался в жестокой расправе на 4-классницей.

Следственный комитет России по КЧР возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - «убийство малолетней».