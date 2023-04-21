Экс-советник Пентагона Макгрегор: Заявление Столтенберга о членстве Киева в НАТО ведут к эскалации Фото: REUTERS

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в альянсе сигнализирует о дальнейшей эскалации конфликта, об этом заявил в интервью экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга - это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры», - подчеркнул Макрегор.

По его словам, это может обернуться обострением на театре военных действий.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев.

Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте.

Он добавил, что «для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку».

Генсек альянса отметил, что позиция блока «остается неизменной и Украина станет членом НАТО».