Экс-полицейского, который помог убийцам Дугиной получить ее личные данные, арестовал суд Фото: Радио КП

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, обвиняемого в том, что за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан, об этом сообщил ТАСС.

«Избрать обвиняемому Рыбину меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей... до 11 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста - отказать», - говорится в решении суда.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Рыбин за деньги «пробивал» информацию о гражданах. Предоставленные экс-полицейским данные попали к организаторам убийства Дугиной и были использовались для совершения преступления. В статье не указано, кто именно обратился к Рыбину и какие именно сведения получил с его помощью.

Как писал сайт KP.RU, ночью 20 августа 2022 года в районе поселка Большие Вяземы Московской области взорвался внедорожник Land Cruiser Prado с водителем.

В сгоревшей «Тойоте Ленд Крузер» обнаружили тело 29-летней журналистки Дарьи Дугиной, дочери политолога и общественного деятеля Александра Дугина.

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Вовк для слежки за Дугиной снимала квартиру в доме где жила журналистка. И меняла номера на своей машине.